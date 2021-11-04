На Украине признали жизненную необходимость в войне для властей страны

Бывший украинский народный депутат Анна Герман в эфире телеканала «НАШ» заявила, что для власти жизненно необходима война, чтобы спасти страну от всех проблем, которые она сама и создала.

«Украинской власти нужна война как воздух. Война сейчас — это единственное, что может спасти украинскую власть, иначе она задохнется от тех проблем, которые власть натворила», — признала экс-нардеп.

По ее мнению, президент Владимир Зеленский использовал поездку на климатический саммит ООН как лишний повод подчеркнуть нагнетание ситуации. Политик считает, что если бы власть хотела мира на Донбассе, то советником министра обороны назначили бы миротворческого человека, а не лидера наиболее радикальной группировки на Украине — Дмитрия Яроша. Она подчеркнула, что данный шаг указывает на то, что Украине нужен не мир, а война.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил о способности российской армии сокрушить украинскую за неделю. Также, по его мнению, есть угроза военного освоения украинской территории Западом.