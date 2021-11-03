В Раде заявили о способности России сокрушить Украину за неделю

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил о способности российской армии сокрушить украинскую за неделю.

«Российская армия сегодня способна сокрушить Украину в течение пяти-семи дней максимум. Действующим украинским властям удобна заморозка, потому что большая война — это крах, и это понимание сегодня есть. Я так понимаю, что это понимание донесено Москвой и до Запада, то, что вы своими санкциями танки не остановите», — сказал Волошин.

По его мнению, есть угроза военного освоения украинской территории Западом.

«В прошлом году над нашей территорией американские стратегические бомбардировщики отрабатывали некие военные операции. Потенциально, как предполагают военные эксперты, возможность ракетного удара по территории России. Представьте, под Харьковом ракета появится, и что нам с этим делать?» — отметил депутат.

Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что у границы и на территории самопровозглашенных республик Донбасса сосредоточена группировка российских войск общей численностью около 90 тысяч человек.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя это заявление, отметил, что военное присутствие России сохраняется там, где это признается необходимым руководством страны.