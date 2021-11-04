В США самый высокий небоскреб Москвы назвали банкоматом киберпреступников

С 2018 года в помещениях 97-этажной башни «Восток» комплекса небоскребов «Федерация» в Москве размешаются более десяти компаний, занимающихся обналичкой криптовалют, пишет Bloomberg, называя самое высокое здание столицы России банкоматом киберпреступников.

«Хотя в этом нет ничего противозаконного, такие фирмы могут позволять злоумышленникам обналичивать прибыль от цифровых преступлений, если не будут бдительно следить за своими клиентами», — говорится в публикации.

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Там же отмечается, что слабый контроль за деятельностью компаний может потворствовать преступной деятельности хакеров. В частности, Bloomberg, ссылаясь на Минфин США, уверяет, что в «Востоке» расположено не менее четырех компаний, которые связаны с отмыванием денег, полученных через программы-вымогатели.

Среди компаний, расположенных в «Востоке», которые упоминаются в публикации, значится Suex OTC. Она первой в России столкнулась с санкциями США из-за обвинения за помощь картелям-вымогателям в отмывании денег. Bloomberg пишет, что, по данным Chainalysis, компания, расположенная на 31-м этаже башни, с 2018 года обработала не менее 160 миллионов долларов в биткоинах, полученных из нелегальных и высокорисковых источников. В самой Suex OTC подобные обвинения отрицают, обещая разбирательство в американском суде.

Среди других упоминаемых в публикации компаний — EggChange, CashBank и Buy-bitcoin.pro. Последняя, по информации Chainalysis, обработала сотни тысяч долларов в виде криптовалютных средств вымогателей и других лиц, включая работающих с даркнет-шопом Hydra.

В июле консалтинговая компания Knight Frank нашла в башне «​Восток» апартаменты в стоимостью 2,6 миллиарда рублей.