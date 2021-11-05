Бывшая жена Шаляпина высказалась после несостоявшейся свадьбы

Бывшая жена Шаляпина Копенкина, сбежавшая со свадьбы, рассказала, что у нее все хорошо

Предпринимательница Лариса Копенкина, бывшая жена певца Прохора Шаляпина рассказала, что в настоящее время у нее все хорошо. Вместе с тем она не стала комментировать, почему передумала идти под венец со своим избранником бизнесменом Василием Райским. Об этом пишет «СтарХит».

«Наслаждаюсь жизнью полной грудью!» — поделилась Копенкина.

По ее словам, на данный момент она находится на Кавказе и делится впечатлениями от путешествия со своими подписчиками. Предпринимательница рассказала, что уже побывала в национальном парке города Ессентуки, на Театральной площади и в театре имени Федора Шаляпина.

Далее ее путешествие продолжилось в республике Карачаево-Черкессии, где она побывала в Долине нарзанов и обсерватории Роскосмоса, добавила Копенкина.

Ранее стало известно, что предпринимательница, сбежав со свадьбы, объяснилась коротким сообщением в мессенджере, которое написала в аэропорту. В нем она попросила подругу «разобраться с гостями и банкетом».

Прохор Шаляпин женился на предпринимательнице Ларисе Копенкиной в 2013 году. Через два года, в 2015-м, они развелись.