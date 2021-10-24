Бывшая жена Прохора Шаляпина сбежала от жениха в день свадьбы

Предпринимательница Лариса Копенкина, которая является бывшей женой певца Прохора Шаляпина, сбежала от жениха в день свадьбы. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».

Отмечается, что Копенкина собиралась выйти замуж за бизнесмена Василия Райского, с которым она была вместе около года. Как рассказала подруга предпринимательницы Диана Бичарова, сбежавшая невеста объяснилась коротким сообщением в мессенджере, которое написала в аэропорту. В нем она попросила подругу «разобраться с гостями и банкетом». «Что случилось, никто так и не понял», — резюмировала она.

Бичарова добавила, что Райский также не объяснил сложившуюся ситуацию. Она предположила, что для него поступок Копенкиной — «настоящий шок». Дочь бизнесмена Аника заявила, что ни ее отец, ни Копенкина не выходят на связь. По ее словам, она не знает, где они находятся в данный момент.

Прохор Шаляпин женился на предпринимательнице Ларисе Копенкиной в 2013 году. Через два года, в 2015-м, брак распался.

29 августа певец женился на бизнесвумен Татьяне Клаудии Дэвис. Свадьба прошла в одном из самых дорогих отелей Лас-Вегаса и обошлась примерно в 15 миллионов рублей. В начале сентября супруга Шаляпина заразилась коронавирусом и была подключена к аппарату ИВЛ, а 30 сентября она скончалась.