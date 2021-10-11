Квартиру покойной жены Прохора Шаляпина выставили на продажу

В канадской Оттаве выставили на продажу квартиру покойной жены Прохора Шаляпина Татьяны Клаудии Дэвис. О появлении объекта на рынке рассказал адвокат Александр Бенхин, сообщает «Пятый канал».

Жилье находится в центре города. Бенхин выяснил, что объявление о продаже появилось 24 сентября и все еще находится на рынке. Объект оценивается почти в 400 тысяч канадских долларов (более 23 миллионов рублей). Там есть две спальни и две ванные комнаты, просторный балкон, а в интерьере использовались дизайнерские вещи.

По словам адвоката, жилье выставили на продажу, когда Дэвис находилась в коме, поэтому она лично не могла это сделать. Однако Бенхин предположил, что женщина на самом деле не мертва, и привел некоторые доказательства этой точки зрения, включая отсутствие некролога в канадских газетах.

Прохор Шаляпин сообщил о смерти супруги 30 сентября 2021 года в США от последствий COVID-19. Дэвис заразилась коронавирусом в начале месяца и была подключена к аппарату ИВЛ. Позже стало известно, что из-за пандемии у Шаляпина не было возможности проститься с супругой.

Свадьба Прохора Шаляпина и Татьяны Клаудии Дэвис состоялась 29 августа в одном из самых дорогих отелей Лас-Вегаса и обошлась примерно в 15 миллионов рублей. Избранница российского певца владела в Канаде сетью адвокатских контор.