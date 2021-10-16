Овдовевший Прохор Шаляпин поделился счастьем

Российский певец Прохор Шаляпин, который недавно стал вдовцом, поделился счастьем. Об этом артист рассказал в своем Instagram.

«Буквально бегу из Москвы в двухнедельный гастрольный тур который планировался пол года. Слава Богу, состоится!» — написал он (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. «Ленты.ру»). Где именно должны состояться концерты, не уточняется.

Ранее на официальном сайте певца появилась композиция и клип «Тебя обнимал», посвященная его жене, которая умерла от последствий коронавируса. «Я уверен, что эта композиция отзовется в сердцах у многих, особенно тех, кто терял близких», — отмечал артист.

Прохор Шаляпин сообщил о смерти супруги 30 сентября 2021 года в США от последствий COVID-19. Она заразилась коронавирусом в начале месяца и была подключена к аппарату ИВЛ. Позже стало известно, что из-за пандемии у Шаляпина не было возможности проститься с супругой.

Позднее, рассказывая о своем браке, он признался, что не чувствовал любви к своей супруге. Одновременно он добавил, что ее смерть стала для него потрясением. «У меня не было к ней любви, конечно. Просто симпатия, она по психотипу мне подошла», — подчеркнул 37-летний музыкант. Однако со временем он начал испытывать по отношению к женщине серьезные чувства. От наследства супруги он отказался.

Татьяна Клаудиа Дэвис была третьей женой Шаляпина. В 18 лет он женился на женщине, которая была сильно его старше, но ее имени он не называл. В 2013-м Шаляпин женился на предпринимательнице Ларисе Копенкиной, брак распался в 2015-м. Свадьба Прохора Шаляпина и Дэвис состоялась 29 августа в одном из самых дорогих отелей Лас-Вегаса и обошлась примерно в 15 миллионов рублей. Избранница российского певца владела в Канаде сетью адвокатских контор.

