Отставной капитан первого ранга американских ВМС Гарри Табах заявил, что политика американского президента Джо Байдена способствует ухудшению позиции Украины в противостоянии с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Табаха, в настоящий момент Киеву не приходится рассчитывать на помощь Вашингтона, в результате чего пространство для маневров у Украины резко сократилось, и она может потерять даже то, чего сумела добиться за годы борьбы с Россией.

При этом отставной капитан обвиняет Байдена в том, что он до сих пор не готов послать на Украину посла, подыгрывая тем самым президенту России Владимиру Путину.

Ранее эксперт Кеннет Рапоза на страницах журнала Forbes выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский не смог оправдать ожиданий западных партнеров, в частности США, в решении внутренних проблем, что привело к охлаждению в отношениях стран. Кроме того, намерение Запада «кинуть» Украину может быть связано с нежеланием лидеров разбираться в хаотичном противостоянии украинских политиков и бизнесменов.