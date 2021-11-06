Против угрожавшего массовыми убийствами в школе подростка возбудили дело

ФСБ: против подростка, угрожавшего массовыми убийствами в школе на Чукотке, завели дело

На Чукотке следователи возбудили уголовное дело в отношении подростка, который угрожал массовыми убийствами в школе. Об этом рассказал РИА Новости представитель регионального УФСБ РФ.

Дело возбудили по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

«СУСК России по Чукотскому АО возбуждено дело по части 2 статьи 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», — уточнил собеседник.

О задержании на Чукотке подростка, угрожавшего в мессенджере массовыми убийствами в школе, сообщалось в середине октября. У него нашли пневматическое оружие. Учащиеся увидели в чате в WhatsApp сообщение бывшего ученика с угрозой. Тот обещал совершить массовое убийство в образовательном учреждении с применением огнестрельного оружия.