Инфекционист усомнилась в эффективности витамина C при лечении COVID-19

Профессор Мескина: эффективность витамина C при лечении коронавируса пока не доказана

Эффективность витамина C при лечении коронавируса еще не достаточно доказана. В таком лечении COVID-19 усомнилась инфекционист, педиатр, профессор кафедры педиатрии Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского Елена Мескина, сообщает РБК.

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Ранее ученые заявили, что защитить организм от тяжелой формы коронавируса поможет введение витамина C внутривенно. Он повышает темпы выздоровления от коронавируса на 70 процентов по сравнению с плацебо, выяснили они.

«Инфекция, в том числе COVID, и воспалительные процессы делают среду организма более кислой, чем нужно. И аскорбиновая кислота в высоких дозах тоже приводит к "подкислению", если так можно выразиться», — заявила Мескина.

Инфекционист предположила, что витамин С может негативно повлиять на метаболические процессы в организме. По ее словам, пока невозможно оценить риски влияния высоких доз этого витамина на организм.

Мескина подчеркнула, что перед принятием решения о применении такого лечения нужно провести более детальные исследования.

Ранее врач-диетолог Мойсенко назвала неожиданный продукт для борьбы с вирусами. Она рассказала, что сила иммунитета зависит от бесперебойной работы щитовидной железы, а ей, в свою очередь, необходим йод.