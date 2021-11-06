Мирзиеев вступил в должность президента Узбекистана

Мирзиеев, второй раз избранный президентом Узбекистана, вступил в должность

Шавкат Мирзиеев, второй раз избранный президентом Узбекистана, вступил в должность. Об этом в субботу, 6 ноября, сообщает ТАСС.

Представитель пресс-службы председателя ЦИК Зайниддина Низамходжаева вручил Мирзиееву удостоверение президента, после чего он положил руку на конституцию и Коран, а также произнес слова присяги на верность народу Узбекистана.

Впоследствии Мирзиееву вручили учрежденные в октябре текущего года отличительные знаки президентской власти — нагрудный знак и штандарт. В настоящее время избранный глава государства выступает с докладом.

Церемония инаугурации проходит в большом зале заседаний в новом здании Сената.

О победе Мирзиеева ЦИК страны объявил в конце октября — он набрал 80,12 процента голосов избирателей. Явка превысила 80 процентов.

Шавкат Мирзиеев стал президентом в 2016 году после смерти Ислама Каримова, первого лидера независимого Узбекистана. При Каримове Мирзиеев был премьер-министром.