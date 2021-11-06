В российском регионе после 7 ноября закончится режим нерабочих дней

В Самарской области после 7 ноября не будет продлен режим нерабочих дней

В Самарской области после 7 ноября закончится режим нерабочих дней. Об этом заявили в правительстве региона, передает ТАСС.

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Там сообщили, что решение о прекращении нерабочих дней приняли на заседании регионального оперштаба под председательством губернатора Дмитрия Азарова.

В российском регионе также снимаются ограничения для привитых от COVID-19 и переболевших жителей старше 60 лет — они не должны соблюдать самоизоляцию. При этом такое требование сохраняется для невакцинированных от коронавируса пожилых людей.

Работа всех организаций после 7 ноября возобновляется, но часть из них можно будет посетить только при наличии QR-кода. Это касается организаций сферы культуры и услуг, спортивных мероприятий, общепита и продовольственных магазинов площадью более двух тысяч квадратных метров.

В оперштабе отметили, что QR-код можно получить вакцинированным от COVID-19 гражданам , а также тем, кто переболел в течение последних 6 месяцев или сделал ПЦР-тест не позднее чем за 72 часа до предъявления электронного документа.

Ранее власти Татарстана сообщили, что планируют через две недели ввести систему QR-кодов для проезда в общественном транспорте. Правительство также собирается приостановить действие транспортных карт для людей старше 60 лет