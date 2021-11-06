Порошенко заявил о сбросивших розовые очки украинцах

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинцы сбросили розовые очки по поводу нынешнего лидера страны Владимира Зеленского. Своим мнением он поделился в эфире шоу «Свобода слова Савика Шустера».

«Народ уже сбросил розовые очки, и та надежда, которую они лелеяли в 2019 году, связанную с Зеленским, полностью сменилась разочарованием», — считает Порошенко.

По результатам опроса, проведенного социологической службой среди жителей Украины, Зеленский является лидером электоральных симпатий, за него готовы проголосовать 26 процентов избирателей, за Порошенко – 14 процентов. Президентские выборы должны состояться в 2024 году.

Ранее сообщалось, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского за месяц опустился на семь процентных пунктов, до 25 процентов. «Владимир Зеленский неизменно занимает первое место электоральных преференций граждан: за него готовы проголосовать 18 процентов среди всего населения или 25 процентов среди тех, кто определился и пойдет на выборы», — сообщили аналитики.