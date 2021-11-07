Шойгу назвал число имеющих опыт боевых вылетов российских летчиков

Более 90 процентов военных летчиков имеют боевой опыт, некоторым удалось совершить 400 боевых вылетов. Такое число назвал глава Минобороны России Сергей Шойгу, которого цитирует ТАСС.

Глава ведомства отметил, что в российской армии на данный момент очень высокий боевой дух.

Более того, командиры всех звеньев, командиры полков, бригад, дивизий, армий, командующие округами, начальники штабов, вплоть до командиров батальонов, прошли через операцию в Сирии, подчеркнул Шойгу.

По его мнению, следует планировать, какое оружие потребуется в ближайшие годы, какое число курсантов нужно принять на учебу в высшие учебные заведения для эксплуатации данного оружия. «Если мы семь лет назад имели дефицит летного состава почти 1,4 тысячи летчиков, то сегодня, конечно, и армия совсем другая, и промышленность совсем другая», — пояснил российский министр.

Ранее Шойгу рассказал, что военная угроза и давление со стороны западных государств заставили Россию и Белоруссию искать ответные меры, одной из которых стала новая Военная доктрина Союзного государства.