Бывший сенатор, член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева сочла бессмысленными претензии Украины на российские территории и указала, что у Киева нет перспективы их получить, несмотря на его желания. Ее слова приводят «Известия».

Политик отметила, что подобные заявления звучат уже давно. Она предложила задаться вопросом, существовало ли украинское государство до того, как его сформировал СССР.

Материалы по теме «Страны сговорились? Это же чушь» Пандемия, заговор, Украина и рост цен: главные цитаты из прямой линии Путина «Русские, убирайтесь!» 30 лет назад огромная советская армия уходила из Европы. Чем это обернулось для страны и солдат?

«Давайте поднимать бумаги, документы, если вы делаете какие-либо заявления. На уровне мечты строится все, на уровне хотелок, которые бесперспективны», — подчеркнула экс-сенатор.

Тимофеева добавила, что многие представители Украины пытались обосновать претензии на Севастополь, якобы некие казаки приплыли и решили основать город на берегу бухты. В одной из дискуссий она привела контраргумент о том, что говора создавались империями, поскольку только государственные формирования могут осмыслить свое будущее и строить мир в соответствии с моделями развития страны.

Бывший сенатор напомнила, что Крым всегда был точной притяжения, где кипели события, и местом преломления геополитических интересов многих стран.

«Есть строки, посвященные тому, что вы не найдете на крымской земле украинских могил. Есть английские, французские, русские могилы. Вы найдете эти могилы, но вы не найдете могилы, связанные с некой украинской государственностью», — заключила Тимофеева.

Ранее политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько оценил обещания президента Украины Владимира Зеленского «вернуть» Крым, как скифское золото. По мнению Безпалько, украинскому лидеру к 2030 году может быть не до своих обещаний, поскольку не факт, что он будет переизбран на второй срок.

