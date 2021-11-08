Бывшего партнера российского производителя сырков решили заочно арестовать

Тверской суд Москвы решил заочно арестовать сооснователя группы компаний «Ростагроэкспорт» Юрия Изачика, проходящего по уголовному делу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана по ходатайству следствия. Он будет арестован в случае экстрадиции или депортации на территорию России. Изачик, бывший деловой партнер российского производителя сырков под брендом «Б.Ю. Александров», обвиняется по статье 179 УК РФ («Принуждение к совершению сделки»).

Он вместе с другим фигурантом дела Леонидом Белиловским объявлен в международный розыск. Источник ТАСС пояснил, что Изачик владел 100 процентами акций в уставном капитале «Ростагроэкспорта». Он не признает вину и считает, что уголовное преследование является давлением на него в ходе корпоративного конфликта, возникшего после смерти сооснователя компании.

Компанию «Ростагроэкспорт» основали в 1995 году Борис Александров, Изачик и Леонид Микиртумов. О смерти Александрова стало известно в конце ноября 2020 года. Он заболел коронавирусом, а также два года боролся с онкологическим заболеванием.