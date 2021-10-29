Совладельца российской компании по производству сырков объявили в розыск

Российские следственные органы вынесли постановление об объявлении в международный розыск совладельца компании по производству глазированных сырков «Б.Ю.Александров» Юрия Изачика. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщает ТАСС.

По данным агентства, предпринимателя, владевшего 100 процентами долей в уставном капитале компании, разыскивают в рамках уголовного дела по статье 179 УК РФ («Принуждение к совершению сделки»). По этому же делу ищут еще одного российского бизнесмена Леонида Белиловского.

6 октября сообщалось, что А1, инвестиционное подразделение «Альфа-групп», хочет приобрести активы крупного производителя сырков и молочных продуктов под брендом «Б.Ю. Александров».

О смерти создателя бренда «Б.Ю. Александров» Бориса Александрова стало известно в конце ноября 2020 года, он заболел коронавирусом, а также два года боролся с онкологическим заболеванием.