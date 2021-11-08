Покупательница обнаружила кровь на новом костюме бренда Asos

Женщина заказала наряд в интернет-магазине популярного бренда Asos и обнаружила на нем пятна крови. Соответствующий материал публикует Daily Star.

26-летняя покупательница, имя которой не указано, объяснила, что заказала белый расшитый бисером укороченный комбинезон с длинными рукавами и глубоким декольте стоимостью 125 фунтов стерлингов (12 тысяч рублей), чтобы надеть его на свой девичник. По ее словам, когда она получила посылку, то увидела, что наряд испачкан кровью в области гениталий.

«Я не знаю, что шокирует меня больше: тот факт, что кто-то примерил этот костюм, испачкал его и отправил обратно, или то, что Asos принял возврат и выставил товар как новый обратно на продажу», — высказалась она. Так, женщина обратилась в службу поддержки магазина в социальных сетях, однако ее сообщение проигнорировали.

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После этого покупательница написала в чат в мобильном приложении Asos и получила в ответ письмо с извинениями, полный возврат средств и ваучер на 50 фунтов стерлингов (4,8 тысячи рублей) в качестве компенсации.

«Мы хотим, чтобы у всех наших клиентов был положительный опыт при совершении покупок, поэтому мы были потрясены, услышав подобное. Мы гарантируем, что возвращенные товары соответствуют всем стандартам перед перепродажей, однако в данном случае ясно, что эта вещь не может быть выставлена повторно. Мы безоговорочно извинились перед клиентом и в срочном порядке сообщили об этом инциденте нашим коллегам», — написали сотрудники Asos.

В июне невеста купила подержанное платье и обнаружила в нем тайное послание. Лаура Трауэр (Laura Trower) рассказала журналистам, что решила купить платье сразу после примерки, поскольку ей понравился его дизайн. Вскоре после покупки героиня материала обратила внимание на записку, которая была прикреплена к внутренней стороне платья. В письме были указаны имя предыдущей владелицы платья и номер ее телефона.