Названа новая причина роста цен на популярные товары

Из-за кризиса с электроэнергией в Китае многие заводы и фабрики приостанавливают работу или переходят на двухдневную рабочую неделю, сокращая объемы производства. Из-за этого могут возникнуть дальнейшие перебои с поставками товаров и рост цен на них. Новую причину подорожания называют эксперты The Times.

Материалы по теме Коррупция, кумовство и бедность. Как «Восточную Швейцарию» охватил страшнейший за 170 лет кризис Доходные игры. Каждую неделю на крипторынке появляются десятки новых валют. Зачем они нужны, если есть биткоин?

Уже в 16 провинциях КНР введено нормирование потребления электричества. В результате на производство товаров уходит в два раза больше времени. Заводы, выпускающие сырье и материалы, сталкиваются с трудностями. Это приводит к дефициту на других предприятиях, которым материалы необходимы для производства готовых товаров. «К концу ноября все будет очень непросто с этим», — уверен эксперт гонконгской рекрутинговой компании Robert Walters Джон Мьюлэли.

По мнению аналитиков, перебои с поставками популярной продукции из Китая сохранятся на протяжении большей части 2022 года, это приведет к удорожанию товаров на 10-12 процентов, а также к сокращению производства.

Ранее мировой экономике пообещали застой из-за Китая. Долговые проблемы, с которыми сталкивается сектор недвижимости, может обернуться многолетним застоем. И он коснется не только внутренней экономики КНР, но и мира в целом, считает экономист и научного сотрудника Китайского центра Оксфордского университета Джордж Магнус.