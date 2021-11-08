Пообещавший снижать выбросы Китай стал закупать в два раза больше угля

CNBC: Китай увеличил закупки угля на 96,2 процента по сравнению с октябрем 2020 года

В октябре Китай закупил 26,9 миллиона тонн угля, что почти в два раза, или на 96,2 процента, больше в сравнении с тем же периодом годом ранее. О таком увеличении пишет CNBC.

В сентябре прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении к Генассамблее ООН представил новую климатическую политику Китая. Глава второй по величине мировой экономики пообещал, что страна станет добиваться сокращения роста выбросов, чтобы выйти на пик к 2030 году, а через 30 лет снизить их до уровня углеродной нейтральности.

Таким образом, спустя всего год стране пришлось существенно скорректировать свои планы, чтобы восполнить критический дефицит электроэнергии. В начале октября 18 провинций столкнулись со значительной нехваткой ресурсов, но возвращение угольной генерации сократило их количество до двух.

В связи с энергетическим кризисом месяц назад в Китае остановились ряд заводов, в том числе пострадали производители пищевой продукции. Нехватка энергии грозит стране продовольственным кризисом, ведь под угрозой прекращения работы остаются молочные заводы и рефрижераторы, где хранится мясо.

Ранее стало известно, что Китай в середине октября обратился к России с просьбой в два раза увеличить объем поставок электроэнергии в ноябре и декабре 2021 года. При этом с начала месяца «Интер РАО» и так нарастила объемы экспортируемой в Китай электроэнергии на 90 процентов.