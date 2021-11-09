Samsung откажется от собственных процессоров

Компания Samsung может отказаться от процессоров серии Exynos в своих смартфонах. Об этом сообщает нидерландское издание LetsGoDigital.

Журналисты ссылаются на заявление бывшего сотрудника корейской корпорации. По его словам, в компании решили оснастить все смартфоны будущей флагманской серии Galaxy S22 процессорами Qualcomm Snapdragon 898. Как отметили авторы, обычно корейский производитель комплектовал смартфоны собственными чипами Exynos, выпущенными для европейского и азиатского регионов.

Предполагалось, что будущим флагманским процессором от Samsung окажется Exynos 2200. Бывший сотрудник компании сказал, что корпорация перестанет выпускать собственные процессоры из-за того, что их слишком дорого производить. В Samsung якобы пришли к мнению, что закупать компоненты для своих телефонов у партнеров выгоднее.

Автор также рассказал, что следующая крупная презентация Samsung, на которой компания представит флагманы линейки Galaxy S22, состоится 8 февраля 2022 года. В корпорации снова откажутся от предварительных заказов и откроют продажи устройств в день мероприятия Galaxy Unpacked.

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