Лавров поговорил по телефону с главой МИД Азербайджана

Глава МИД России Сергей Лавров в понедельник, 8 ноября, провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Об этом сообщает РИА Новости.
Разговор состоялся в преддверии годовщины принятия трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении о полном прекращении огня в зоне нагорнокарабахского конфликта.
Главы внешнеполитических ведомств также обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и региональной повестки дня.
Последняя война в Карабахе началась 27 сентября 2020 года. За несколько недель боев Азербайджан вернул под свой контроль часть территорий, потерянных во время конфликта в начале 1990-х годов.