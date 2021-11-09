Samsung представила оперативную память для смартфонов будущего

Samsung представила оперативную память для смартфонов формата LPDDR5X. Об этом сообщается на сайте компании.

Представители корпорации рассказали, что LPDDR5X производится по 14-нанометровому техпроцессу с 16-гигабитными чипами, отличается повышенной скоростью передачи данных и низким энергопотреблением. Новый формат рассчитан на работу с искусственным интеллектом, 5G, метавселенными и будет применяться в смартфонах будущего.

LPDDR5X обеспечивает скорость обработки данных до 8,5 гигабита в секунду. Это более чем в 1,3 раза быстрее, чем у LPDDR5. Также оперативная память потребляет на 20 процентов меньше энергии. Актуальный формат разработан для удовлетворения растущего спроса на мобильную DRAM большей емкости.

«В последние годы сегменты рынка с гиперподключениями, такие как искусственный интеллект, дополненная реальность и метавселенная, которые полагаются на чрезвычайно быструю крупномасштабную обработку данных, оперативно расширяются», — объяснил необходимость внедрения LPDDR5X вице-президент Samsung Сан Джун Хван.

В конце августа Samsung анонсировала оперативную память емкостью 512 гигабайт. Устройство может обеспечивать скорость обработки данных до 7,2 гигабита в секунду при напряжении 1,1 вольта.