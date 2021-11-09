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Путин назначил нового посла в Катаре

Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Догадкина новым послом РФ в Катаре
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Дмитрий Догадкин
Дмитрий Догадкин
Фото: Посольство Российской Федерации в Султанате Оман

Президент России Владимир Путин сменил чрезвычайного и полномочного посла страны в Катаре. На эту должность назначен Дмитрий Догадкин. Об этом говорится на портале правовой информации.

До этого Догадкин занимал пост посла России в Омане (с 2017 года). Кроме того, в 2009-2013 годах он был старшим советником, посланником посольства России в Сирии.

С 2013 года этот пост занимал Нурмахмад Холов, о том, чем он будет заниматься в дальнейшем, пока не известно.

Еще одно назначение на дипломатическую должность состоялось в конце октября: Путин назначил экс-директора департамента лингвистического обеспечения Министерства иностранных дел Андрея Лопухова российским чрезвычайным и полномочным послом на Мальте.

Кроме того, 13 октября Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде — государстве в Западной Африке, расположенном на островах Зеленого Мыса. После сообщений о ее назначении министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет добиваться экстрадиции бывшего прокурора Крыма и экс-депутата Госдумы.

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