В Сингапуре перестанут бесплатно лечить непривитых от COVID-19 пациентов

Власти Сингапура перестанут оплачивать медицинские счета граждан с выявленным коронавирусом, если они не вакцинировались. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав страны.

«В настоящее время непривитые люди составляют значительное большинство тех, кто нуждается в интенсивной стационарной помощи, и оказывают непропорционально большую нагрузку на наши ресурсы здравоохранения», — указали в ведомстве. Отмечается, что невакцинированных пациентов, которые попадут в больницу с COVID-19 после 8 декабря, не будут лечить бесплатно. Исключение сделают только для больных детей до 12 лет, которым запрещено прививаться.

В сингапурском Минздраве отметили, что правительство оплачивало медицинские счета граждан и постоянных жителей страны с начала пандемии коронавируса. При этом в Сингапуре полностью вакцинированы 85 процентов населения, еще 18 уже получили третью дозу препарата от COVID-19.

Ранее сингапурский медик-консультант Дейл Фишер заявил, что неизлечимо больных граждан с диагностированным COVID-19 имеет смысл не госпитализировать, а дать им возможность лечиться и даже умирать у себя дома, если они выразят такое желание. По его мнению, такая практика лучше как для больного и его родственников, так и для системы здравоохранения.