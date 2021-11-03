В Сингапуре предложили разрешить больным COVID-19 умирать дома

Медик из Сингапура заявил, что умирающих от COVID-19 можно не госпитализировать

Неизлечимо больных людей с диагнозом COVID-19 имеет смысл не госпитализировать, а дать им возможность лечиться и даже умирать у себя дома — по крайней мере, если они сами выражают такое желание. Такую меру предложил профессор Дейл Фишер, медик-консультант инфекционной больницы Национального университета Сингапура, пишет The Straits Times.

«Их стоит поддерживать на дому. Это лучше и для самого пациента, и для его родственников, и для здравоохранительной системы», — заявил Фишер, отталкиваясь от случая 99-летнего мужчины, которому позволили остаться дома после диагноза COVID-19.

Лечащий врач, наблюдавший этот случай, в разговоре с The Straits Times отметил, что пребывание этого пациента дома — более удачный исход, поскольку так не увеличилась бы нагрузка на загруженные из-за эпидемии больницы. Подчеркивается, что в законах не прописана обязательная госпитализация таких больных — это всегда решение врача.

Как рассказала ранее в октябре заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, среди умерших пациентов с COVID-19 86 процентов — пенсионеры. По словам заммэра, 60 процентов коек в стационарах для лечения коронавируса и 70 процентов мест в реанимации занимают пожилые люди.