Спецпредставитель Путина призвал Финляндию и Швецию на борьбу с живопырками

Специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов призвал развивать в России отрасль лесовосстановления, в том числе при помощи Финляндии и Швеции. Об этом чиновник заявил во время выступления на экологическом форуме Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщает «Интерфакс».

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Спецпредставитель Путина отметил, что отрасли лесовосстановления практически не существует в России, а для ее развития необходимы иностранные технологии. «Надо эту отрасль срочно, в том числе с иностранной помощью, я знаю, что финны и шведы нам предлагают свои технологии, развивать», — рассказал Иванов. Он подчеркнул, что речь идет не о высаживании саженцев, а о внедрении специальных биотехнологий.

Чиновник добавил, что и в России есть крупные компании, которые занимаются вопросом лесовосстановления. Однако в восточной Сибири и на Дальнем Востоке ситуация с борьбой за восстановление лесов складывается непростая. «Потому что там крупных компаний практически нет, там одни "живопырки", как у нас в свое время в авиационном транспорте было, мы с этим разобрались, теперь надо разобраться и с этими "живопырками"», — заявил Иванов. Словарь Ушакова относит слово «живопырка» к воровскому жаргону. Согласно определению, это «место, где постоянная толчея народа, шум, скандалы». «Живопырками» также стали называть небольшие компании, которые используют для непрозрачной или нелегальной деятельности.

«Но лесовосстановление обязательно нужно внедрять, иначе мы просто не выполним свои же обязательства», — подчеркнул Иванов. Он напомнил, что Россия обязалась к 2030 году увеличить лесной баланс. Также во время конференции по климату в шотландском Глазго, которая проходит с 31 октября по 12 ноября, Россия вошла в число стран, принявших декларацию против уничтожения лесов. Согласно документу, принятому 2 ноября, вырубка лесов должна быть остановлена к 2030 году.