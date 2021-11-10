В Кремле рассказали о готовящейся пресс-конференции Путина

Пресс конференция президента России Владимира Путина готовится в очном формате. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Ежегодная пресс-конференция будет. Мы готовимся к тому, что в очном формате», — рассказал Песков.

Ранее Песков назвал примерную дату итоговой пресс-конференции Путина. По его словам, она может состояться в декабре 2021 года. В прошлом году пресс-конференция проходила по видеосвязи и стала своеобразным симбиозом с прямой линией, добавил официальный представитель Кремля.

Президент Путин встречается с журналистами в формате пресс-конференции ежегодно с 2001 года. В 2020 году формат мероприятия был изменен: часть журналистов находилась вместе с президентом в его подмосковной резиденции в Ново-Огареве, часть — общалась с ним по видеосвязи из Центра международной торговли