В Екатеринбурге посетителей Ельцин Центра эвакуировали из-за задымления, пишет «ЕАН интерактивные новости» со ссылкой на его посетителей.

«Никто не понимает, что и где горит. Несколько раз включалось и отключалось электричество, в частности, сейчас не работают лифты», — сообщил очевидец.

Также по его словам, всех людей попросили спуститься на первый этаж здания, многие посетители Ельцин Центра вышли из него.

Ранее в торговом центре Мытищ в развлекательной зоне «Замания» загорелись батуты, на которых прыгали дети. По словам посетителей, пожар распространился за считанные секунды. Когда люди начали выбегать из ТЦ, пространство уже заполонил черный едкий дым.