Бывший российский миллиардер попался на фальшивой справке

Продавец часов премиум-класса и банкрот с долгом в три миллиарда рублей Сергей Сафоничев попался на фальшивой справке в Москве, пишут «Известия».

Проверку начал отдел по расследованию особо важных дел следственного управления по Северному округу Москвы. Бизнесмена подозревают в фальсификации доказательств по гражданскому делу (статья 303 Уголовного кодекса России, наказание за нарушение которой варьируется от штрафа до ареста). Подозреваемыми, кроме экс-миллиардера, могут стать еще четыре человека.

Представителям Следственного комитета (СК) стало известно, что обанкротившийся бывший миллиардер в течение трех дней, с 19 по 21 мая 2015 года, снял с учета пять автомобилей Mercedes, а также BMW и Maybach. Все машины он переоформил на других людей. По словам источника в правоохранительных органах, сделки были совершены по цене значительно ниже рыночных — в пределах 250 тысяч рублей. Стоимость оказалась занижена в десять раз.

При этом компанию из Твери, через которую реализовывалось имущество, ликвидировали за месяц до сделки. Фирма не имела права оценивать автомобили, но сделала это. Следователи считают, что отчеты осмотра транспортных средств, где перечислены повреждения, были подделаны.

Фейковые документы бизнесмен использовал в Арбитражном суде 21 июля 2020 года, пришли к выводу в правоохранительных органах. В 2015 году Федеральная таможенная служба изъяла эксклюзивные часы и украшения, ввезенные в Россию незаконно. Предположительно, товар предназначался Сафоничеву и был им оплачен на заемные средства.

Ранее Forbes назвал владельца «Северстали» Алексея Мордашова лидером в рейтинге российских миллиардеров с наибольшими доходами в 2020 году.