Российские миллиардеры разбогатели

Совокупное состояние российских миллиардеров с начала года выросло на 65,63 миллиарда долларов. Такие подсчеты сделало РИА Новости на основе рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Больше остальных разбогател совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, с начала года его капитал вырос на 8,8 миллиарда долларов — до 33,3 миллиарда. Он занял первую строчку в рейтинге российских миллиардеров. На втором месте оказался один из владельцев «Норникеля» Владимир Потанин: с начала года он стал богаче на 1,76 миллиарда долларов, его состояние составило 31,8 миллиарда.

Третье место занял основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, его состояние с начала года увеличилось на 5,76 миллиарда долларов, до 28,8 миллиарда. В топ-5 также вошли Владимир Лисин (НЛМК) и Вагит Алекперов («Лукойл»), их состояние увеличилось до 28,6 миллиарда и 24,5 миллиарда долларов соответственно.

Ранее Forbes назвал Алексея Мордашова лидером в рейтинге российских миллиардеров с наибольшими доходами в 2020 году. Дивиденды и продажа акций оператора Tele2 принесли ему 1,7 миллиарда долларов. Председатель совета директоров и основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин заработал на дивидендах и продаже акций этой компании 1,48 миллиарда долларов. Глава USM Holdings Алишер Усманов получил 1,43 миллиарда долларов от дивидендов «Металлоинвеста».