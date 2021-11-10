Россиянин погиб во время поисков золота в заброшенной шахте

Мужчина погиб во время поиска золота в заброшенной шахте Забайкалья

В заброшенной золотодобывающей шахте в забайкальском поселке Вершино-Дарасунский погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР) по Забайкальскому краю.

«По предварительным данным, 4 ноября трое мужчин решили спуститься в заброшенную шахту, расположенную в поселке Вершино-Дарасунский, для поиска драгоценных металлов», — говорится в сообщении.

Во время спуска по шахте один из них, 43-летний мужчина, сорвался и упал. Пострадавшего удалось доставить в больницу, однако он скончался там через несколько дней.

Правоохранительные органы проводят по данному факту доследственную проверку. Всех участником инцидента допросили.

Ранее в Кузбассе в шахте «Таштагольская» произошел пожар. Во время возгорания внутри находились более 225 человек. Возможной причиной пожара было нарушение технологического процесса.