Физик рассказал о способности смартфона измерить излучения в доме

Используя различные приложения в смартфоне, можно измерить электромагнитное излучение, рассказал кандидат физико-математических наук, заведующий кафедрой управления качеством и сертификации Российского технологического университета МИРЭА Максим Назаренко, пишет «Прайм».

По словам эксперта, обычно россияне фиксируют в своих домах от «30 до 100 миллитесла». Он призвал учитывать направление ориентации смартфона, так как это влияет на показания. «Для некоторых приложений не удается угадать, как нужно повернуть смартфон, чтобы при наличии в прямой видимости вышки с излучателями сотовой связи получить максимальные или минимальные показания», — объяснил специалист.

Он напомнил, что смартфон способен измерить значения около разных приборов. К примеру, микроволновая печь на 20 сантиметрах от смартфона может давать излучение до одной десятой миллитесла. Это, вдвое больше, чем магнитное поле Земли.

Ранее ученые заявили, что смартфон может оказать негативное влияние на здоровье человека, в том числе на его сон. Он является источником радиомагнитных излучений, однако опасаться девайсов не стоит.