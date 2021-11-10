В России задумали наказывать за сравнение СССР и нацистской Германии

Правительство России положительно оценило законопроект о появлении в КоАПе (Кодексе об административных правонарушениях) новой статьи 13.47 о штрафах за сравнение действий СССР и Германии во время Второй мировой войны, а также за отрицание решающей роли в победе над фашизмом советского народа. С соответствующим документом ознакомились «Известия».

Законопроект депутатов Госдумы от «Единой России» Елены Ямпольской и Александра Жукова «О внесении изменений в КоАП РФ» в кабмине задумали поддержать. Политики предложили добавить в КоАП статью «Нарушение запрета публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси в ходе Второй мировой войны, а также отрицания решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы».

Политики предложили наказывать россиян за эти действия штрафами от одной до двух тысяч рублей или административным арестом до 15 суток; должностных лиц — штрафами от одной до четырех тысяч рублей; юридических лиц — штрафами от 10 до 50 тысяч рублей.

За повторное нарушение гражданам грозит от 2,5 до 5 тысяч рублей или арест на 15 суток. Должностным лицам придется выплатить от 5 до 20 тысяч рублей или получить дисквалификацию на срок от шести месяцев до года. Юрлицам за совершение повторных действий грозит штраф до 100 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на период до 90 суток.

Законопроект уже внесли в Госдуму: большинство фракций поддержали инициативу коллег. Так, первый зампред фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов заявил, что партия проголосует за нововведение, поскольку «считает действия по отождествлению роли СССР и Германии недопустимыми».

«На мой взгляд, нужно наказывать не деньгами, а административными работами, например, по уборке могил воинов, погибших в Великой Отечественной войне», — подчеркнул Нилов.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о важности исторической памяти для народа. Он назвал акцию «Бессмертный полк» «рекой памяти, гордости, благодарности нашим предкам за то, что они для нас сделали, и надежды на лучшее будущее».