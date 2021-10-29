Социолог назвал причины конфликтов вокруг Дня Победы

Споры вокруг Дня Победы возникают из-за особой важности праздника для каждого россиянина и из-за того, что люди не могут решить, как его праздновать в современных реалиях, когда ветеранов и живых свидетелей тех событий остается все меньше. Главные причины конфликтов из-за обсуждения темы Великой Отечетсвеной войны в интервью «Ленте.ру» назвал социолог, социальный антрополог Алексей Титков. Так он прокомментировал скандал вокруг слов рэпера Моргенштерна о непонимании праздника.

По его словам, каждый из Россиян в той или иной степени — хранитель памяти о войне «и носитель правил, как надо вспоминать войну». При этом каждый считает, что именно его способ праздновать День победы — «настоящий и достойный». «Идеальная среда для конфликтов», — сказал Титков.

При этом он отметил, что праздновать День Победы так, как это было принято 25-50 лет назад, уже нельзя, потому что «включилась жестокая реальность — смена поколений». «Ветеранов осталось мало, как праздновать без них — главная задача, с которой надо справиться», — подчеркнул социолог.

Возможным выходом из этой ситуации Титков счел так называемые социальные ритуалы, которые люди должны будут совершать, чтобы праздник состоялся.

Как бы мы ни спорили о формате праздника сейчас, особую роль ветеранов в этих дискуссиях никто не оспаривает. Моргенштерн, из-за которого скандал, тоже. Они — самые достойные участники праздника и самые компетентные. Все споры — о том, насколько достойными и компетентными можно считать варианты замены, которые предлагаются в последние десятилетия Алексей Титков социолог

Ранее в интервью журналистке Ксении Собчак Моргенштерн заявил, что не видит смысла в праздновании Дня Победы. «И до сих пор из года в год тратятся на это миллионы, это празднуют. Скрепы это, может, какие-то, я не понимаю. Блин, наверное, гордиться просто нечем», — подчеркнул он.

Высказывание музыканта вызвало резкую критику. Представители движения «Ветераны России» заявили, что пожалуются на Моргенштерна в Следственный комитет и Генпрокуратуру, так как он, по их мнению, оскорбляет историческую память. Позже Моргенштерн извинился за свои слова.