Выполнявший домашнее задание российский школьник отпилил себе палец

В Подмосковье шестиклассник отпилил себе палец, выполняя домашнее задание по труду

В подмосковном Щелково шестиклассник случайно отпилил себе палец, когда выполнял домашнее задание по труду, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 10 ноября. Ребенок захотел вырезать из фанеры фигурку. Он использовал для этого вместо выданной на уроке пилки циркулярную пилу, которую нашел у отца. Школьник подключил инструмент через удлинитель.

По информации Telegram-канала «МК: срочные новости», на крики ребенка прибежала бабушка. Пожилая женщина не растерялась и поместила отрубленный палец в лед. Позже она вызвала такси и отправилась с внуком в больницу.

Врачи смогли пришить пострадавшему мальчику палец. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее в школе №175 Новосибирска первоклассники получили ожоги глаз во время кварцевания кабинета. Родители сообщили, что у пятерых детей медики диагностировали конъюнктивит и раздражение глаз. Пока неизвестно, кто включил кварцевую лампу в классе. Предполагается, что это могла быть учитель или уборщица. При этом родители попросили руководство школы не наказывать педагога.