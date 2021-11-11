В России заработали электронные сертификаты для льготников

В России заработали выпускаемые государством электронные сертификаты о льготах. С помощью них отдельные категории россиян, например ветераны и инвалиды, могут купить определенные товары и услуги, пишет «Коммерсантъ».
Новый механизм призван упростить покупку льготных товаров. Ранее россияне приобретали их на свои деньги, а потом получали компенсацию из бюджета. Пока речь идет о средствах реабилитации, но позже механизм будут применять по широкому кругу адресных выплат, отмечает издание.
Оформить сертификат можно через портал госуслуг и использовать его для оплаты товаров из категории, на которую тот выдан. Деньги перечисляются на карту «Мир». Воспользоваться ими можно в специализированных магазинах, подключенных к программе. Пока речь идет о единичных участниках рынка, но планируется расширить их список.
Средства сертификата поступят продавцу напрямую через банк-эквайер, как при покупке банковской картой. Для пользователя процедура будет похожа на простую оплату картой. В Минтруде ожидают, что к 1 апреля 2022 года число подключенных к программе банков увеличится до семи, пока их два («Центр-Инвест» и Альфа-банк). На Ozon уже совершена первая покупка с использованием сертификата.
Ранее сообщалась, что новая система будет включать в себя всю имеющуюся информацию о средствах реабилитации для льготников, а также будет синхронизирована с Единой государственной информационной системой социального обеспечения и порталом госуслуг.