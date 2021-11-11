Биологи назвали вызывающий риск развития метастазов рака продукт

Высокие концентрации жирных кислот в составе пальмового масла повышают риск развития рака. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование биологов из Института науки и технологий в Барселоне.

Эксперимент был проведен при содействии специалистов из других испанских и американских институтов. Ученые наносили жирные кислоты пальмового масла на раковые клетки человека, после чего пересаживали мышам. Выяснилось, что пальмитиновая кислота, которая содержится в пальмовом масле и других растительных жирах, стала причиной активного развития метастазов рака ротовой полости и кожи у грызунов. При этом специалисты подчеркнули, что вещество не повлияла на появление опухоли.

В то же время другие жирные кислоты, такие как олеиновая и линолевая, не оказали такого же эффекта. Данное открытие ляжет в основу разработки новых методов лечения рака.

Ранее врач Марта Эббинг (Marta Ebbing) из университетской клиники Хаукеланд в Норвегии обнаружила, что прием фолиевой кислоты и B12 увеличивает риск развития рака на 21 процент.