Предсказано будущее общественного транспорта в России

В НИИ автотранспорта считают, что трамваи и троллейбусы могут снова стать востребованными

Развитие общественного транспорта в России на фоне стремления к сдерживанию экологического кризиса может изменить свою траекторию. Эксперты из НИИ автотранспорта предсказали, что в будущем трамваи и троллейбусы могут снова стать востребованными. Об этом пишет «Российская газета».

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Главным направлением заведующая отделом комплексного развития транспорта Татьяна Михеева назвала переход на экологичное топливо и организацию движения с учетом меньшего вреда для атмосферы. «В большинстве российских городов множество пассажирских маршрутов дублируют друг друга, используются устаревшие транспортные средства с большим объемом выбросов, а экологически чистый транспорт — трамваи, троллейбусы — прекращает свою деятельность», — пояснила эксперт. Михеева добавила, что в рамках климатической стратегии средств передвижения на бензине и дизельном топливе станет меньше, а на электричестве — больше.

Некоторые положительные изменения в России уже происходят. Государство поддерживает переход на более экологичное топливо — предоставляет льготы на покупку пассажирских автобусов на газомоторном топливе и запускает электробусы в регионах в рамках программы «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях». Для оптимизации транспортных потоков в городах также начали внедрять интеллектуальные системы, способные регулировать освещение, переключать светофоры, фиксировать нарушения и ДТП.

Ранее в ноябре урбанист назвал причину катастрофической ситуации с общественным транспортом в России. По мнению эксперта, в сервисы для пассажиров в регионах вкладывают недостаточно денег — большая часть средств идет на модернизацию и строительство автомобильных развязок. Аналогичного объема инвестиций потребовало бы содержание целого трамвайного парка.