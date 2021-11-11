Жителям европейской страны разрешат узнавать зарплаты коллег

Власти Финляндии разрабатывают законопроект, позволяющий работникам узнавать зарплаты своих коллег, пишет Reuters.

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Жители европейской страны могут запросить эту информацию у работодателя, если они подозревают, что подвергаются дискриминации по гендерному признаку. «Приоритет правительства — устранение неоправданных разрывов в оплате труда», — сказал министр по вопросам равноправия Томас Бломквист. Законопроект может быть одобрен в апреле 2023 года.

Возражения по этому поводу уже выдвинули работодатели и профсоюзы. Например, крупнейшая организация финских работодателей Конфедерация финской промышленности призвала разрешить предоставление информации о разнице в зарплатах на добровольной основе.

Обязательная публикация такой информации приведет к всеобщему любопытству и ухудшению рабочей атмосферы, уверена старший юрисконсульт организации Катя Леппанен. В 2020 году женщины в Финляндии зарабатывали на 17,2 процента меньше мужчин.

Ранее «Макдоналдс» заявил о намерении ликвидировать разницу в оплате труда мужчин и женщин на одинаковых должностях к 2022 году. Компания приняла решение дополнительно инвестировать в равную оплату труда после получения сведений о том, что женщины по всему миру зарабатывают в «Макдоналдс» немного меньше.