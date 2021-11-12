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Девушка увлеклась прической «конский хвост» и начала лысеть

У пользовательницы TikTok появились проплешины из-за прически «конский хвост»
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Пользовательница TikTok @fred18xoxo пожаловалась на то, что регулярно завязывала волосы в зачесанный назад «конский хвост» и начала лысеть из-за такой прически.

Она опубликовала видео с подборкой своих фотографий, на которых видно, что у девушки красивые темные волосы. Но на крупном плане становятся заметны проплешины, которые появились на ее голове.

Проблемы начались после того, как @fred18xoxo увлеклась прической «конский хвост». Каждый день в течение нескольких месяцев она зачесывала волосы назад и их завязывала резинкой. По ее мнению, именно в результате длительного ношения такой прически она начала лысеть.

Многие пользователи TikTok рассказали, что тоже зачесывают волосы назад в «конский хвост» и тоже сталкивались с подобным результатом. Одна пользовательница написала: «Сейчас увидела это и развязываю хвост». «Боже, со мной такое было, и я не понимала, почему мои волосы стали такими тонкими», — отметила друга. «Это сигнал для меня, что пора остановиться», — заявила третья.

Авторы некоторых комментаторов предложили свои идеи о том, как вернуть утраченные волосы. Один из них написал: «Если вы поищете, как избежать тракционной алопеции, вы сможете отрастить их обратно. Но больше не завязывайте их в конский хвост и делайте массажи раз в неделю». «Добавки с рыбьим жиром и обычная сыворотка для волос помогли мне восстановить шевелюру», — рассказала другая. Третья порекомендовала: «Массируйте скальп по несколько раз в неделю с кондиционером или маслом».

Ранее сообщалось, что невеста из английского города Филикстоу, графство Суффолк, внезапно облысела за два месяца. Сначала англичанка не придала этому значения, но через пару недель вся ее одежда была покрыта выпавшими волосами.

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