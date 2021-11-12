Диетолог назвала сокращающие жизнь продукты

Врач-диетолог, нутрициолог и кандидат медицинских наук Инна Кононенко в беседе с Пятым каналом назвала сокращающие жизнь продукты.

Эксперт подчеркнула, что человек может повлиять на процесс гликирования. «Гликирование — это когда избыточное количество глюкозы приводит к тому, что она начинает разрушать белки в организме», — пояснила она. Специалист отметила, что такой же процесс может происходить и в продуктах, когда они подвергаются обработке при высоких температурах. По ее словам, чем выше температура и длительнее время приготовления, тем больше образуется конечных продуктов гликирования (КПГ). «КПГ могут откладываться в сосудах, в головном мозгу и других частях тела, вызывая различные заболевания, влияющие на старение», — сказала она.

Кононенко добавила, что в отварном яйце содержатся 63 единицы КПГ, в жареном омлете — 600, а в жареной курице с использованием панировки — до 10 тысяч. По ее словам, в сутки следует употреблять не более девяти тысяч единиц конечных продуктов гликирования.

Врач добавила, что вредность шашлыка и других мясных блюд можно уменьшить в два раза, если их предварительно замариновать, обработав уксусом или лимонной кислотой.

Также человек может повлиять на процесс окисления и образования свободных радикалов, которые разрушают клетки организма. Диетолог отметила, что небезопасным для человека фактором, влияющим на длину теломер, является хроническое низкоуровневое воспаление. Как правило, воспаление локализуется в кишечнике, в нем поселяются патогенные бактерии, грибы, вирусы, гельминты.

Для поддержания правильной микрофлоры кишечника нутрициолог порекомендовала лишить его патогенов, не давая им шанса на размножение в организме. Для этого, по словам Кононенко, следует ограничить до минимума употребление фруктов, сахара, мучного, молочных продуктов, злаковых, а также помидоров, баклажанов, картофеля и болгарского перца.

Ранее британский врач-диетолог Майкл Мосли назвал напиток, который способствует похудению, и объяснил, в каких пропорциях и когда его нужно употреблять. Мосли рекомендовал желающим похудеть и заботящимся о своем здоровье людям выпивать стакан воды перед каждым приемом пищи. Он добавил, что зачастую люди принимают жажду за голод и вместо того, чтобы попить воды, начинают есть.