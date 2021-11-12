Западу посоветовали просить о «спасении» у России

Колумнист журнала Forbes Кеннет Рапоза заявил, что вместо нападок на Россию из-за ситуации на мировом рынке энергоносителей Западу следует пересмотреть свою санкционную политику и попросить о «спасении».

По словам автора, ряд руководителей стран призывают Москву и ОПЕК увеличить поставки нефти и газа, чтобы «они спасли их от самих себя».

Рапоза считает, что Запад «со своими климатическими озабоченностями» оказался в очень сложном положении. «Но если манна небесная не осветит госпитальные палаты в Мадриде и не зарядит электровелосипеды во Франкфурте, никакое увеличение генерации за счет солнечной и ветровой энергии не поможет. Поэтому надо звонить в Кремль и смотреть, что смогут предложить "Газпром" и "Роснефть"», — подчеркнул он.

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Колумнист добавил, что в Европе все больше беспокоятся, что «на другом конце никто не возьмет телефонную трубку». Он добавил, что Европа нуждается в России гораздо больше, чем Соединенные Штаты. Рапоза пояснил, что европейская политика формируется на отказе от ископаемого топлива, и это отчасти объясняется истощением запасов. Другая причина заключается в том, что избирательные блоки Европы, которые обладают большим политическим влиянием , а также политические руководители в Брюсселе отдают предпочтение зеленой энергетике.

Автор отметил, что России якобы нравятся высокие цены на нефть и газ. «Когда западные лидеры на климатическом саммите сетуют на изменения климата, удивляются огромным счетам за электричество и спрашивают, какое им жечь топливо, чтобы в домах не погас свет, история с российскими санкциями с каждым днем все больше напоминает известную пословицу: "Хорошо смеется тот, кто смеется последним», — сказал он.

Ранее аналитики Bloomberg обвинили Россию в нежелании спасать Европу дополнительными поставками газа на фоне продолжающегося энергетического кризиса. Издание обращает внимание на отказ «Газпрома» от резервирования дополнительных транзитных мощностей по территории Украины и Польши. Такое поведение последовало за словами российского президента Владимира Путина о готовности удовлетворять повышенный спрос со стороны европейских потребителей за счет дополнительных поставок.