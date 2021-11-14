Жители Казани разворотили пни в березовой роще в поисках денег от «Орла и Решки»

Казанцы в поисках 100 долларов от ведущих «Орла и Решки» разворотили пни в березовой роще

Казанцы в поисках денег от ведущих передачи «Орел и Решка» разворотили пни в березовой роще, расположенной в Дербышках Советского района столицы Татарстана. Об этом в воскресенье, 14 ноября, пишет Telegram-канал «Казанские ведомости»

Очередной выпуск шоу, снятый в Казани, вышел в эфир в днем ранее — 13 ноября. Бутылку с купюрой в 100 долларов спрятал Тимур Родригез в одном из лесных пней.

Многие вышли «на охоту» уже в ночь на субботу, заранее посмотрев выпуск «Орла и Решки» по часовому поясу Владивостока. Остальные желающие попытать удачу присоединились днем. Жажда местных жителей найти деньги была настолько сильной, что все пни в радиусе поиска были вырваны с корнями, уточняют «Казанские ведомости».

Ранее сообщалось, что ведущими программы, которую транслируют на канале «Пятница», будут Регина Тодоренко и Тимур Родригес. В новом эпизоде они показали зрителям, как провести выходные в столице Татарстана с бюджетом равным 100 долларам (7081 рубль). Сами съемки прошли в Казани в октябре 2021 года.