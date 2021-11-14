Шойгу призвал включить новый предмет в число вступительных испытаний в вузы

Министр обороны России, президент Русского географического общества Сергей Шойгу призвал включить географию в число вступительных испытаний в вузы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Предлагаю ректорам вузов включить этот предмет во вступительные испытания, а абитуриентам — не бояться сдавать его», —заявил министр во время проведения географического диктанта в штаб-квартире РГО в Москве.

Шойгу напомнил, что руководство МГУ уже приняло решение ввести вступительный экзамен по географии при поступлении на 11 факультетов. Раньше он был обязательным лишь на одном.

Географический диктант проводится в России с 2015 года. Всего для мероприятия задействованы более полутора тысяч точек от Калининграда до Камчатки.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2022 году пройдет в допандемийном формате, если не будет всплесков заболеваемости коронавирусом и их последствий. По его словам, нужно проанализировать ситуацию с COVID-19 в стране, которая будет наблюдаться осенью. Музаев подчеркнул, что в прошлом учебном году в ведомстве выбирали формат ЕГЭ исходя из эпидемиологической ситуации.