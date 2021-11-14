В Совфеде прокомментировали статью Die Welt о битве за Москву

Нацистская Германия проиграла в битве под Москвой из-за непобедимости России. Так первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал статью газеты Die Welt, в которой говорится, что нацисты провалили операцию «Тайфун» в связи с проблемами материально-технического обеспечения вермахта. Об этом пишет РБК.

«Мягко говоря, смешно, потому что говорить, что проиграли, из-за того, что там были дожди, снег, плохие дороги», — сказал сенатор.

Комментируя статью, он задал вопрос, что в таком случае помешало солдатам вермахта при битвах под Сталинградом, на Курской дуге и за Берлин.

«Героизм наших воинов, героизм Советской армии в расчет не берется? В расчет берется только погода и не более того», — заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Он отметил, что германские и советские солдаты воевали в равных условиях, так как непогода и плохие дороги были помехой для обеих армий.

Ранее журналист Флориан Штарк выпустил статью для немецкого издания Die Welt о провале операции «Тайфун», в ходе которой немецко-фашистские захватчики должны были войти в Москву. По его словам, продвижение немцев задержала нехватка горючего и боеприпасов.