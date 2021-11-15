Найден новый способ борьбы с диабетом

Ученые выяснили, что снижающие кровяное давление препараты эффективны в борьбе с диабетом

Международная команда исследователей нашла подтверждение гипотезе, что снижающие кровяное давление препараты уменьшают риск развития диабета второго типа на 16 процентов. Посвященная новому способу борьбы с диабетом статья ученых опубликована в журнале The Lancet.

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Исследователи из Австралии, Великобритании, США, Швеции и Франции анализировали данные о здоровье более чем 145 тысяч участников клинических исследований на протяжении пяти лет. Они выяснили, что снижение кровяного давления на пять миллиметров ртутного столба связано с уменьшением риска развития диабета второго типа на 11 процентов.

Затем ученые проанализировали данные 22 клинических исследований эффективности пяти различных типов препаратов от гипертонии. Наибольший защитный эффект обнаружился у ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) и блокаторов рецепторов ангиотензина II (БРА). Оба этих типа препаратов снижали риск развития диабета второго типа на 16 процентов.

«Наше исследование наглядно свидетельствует о том, что назначение широко распространенных и массово доступных ингибиторов АПФ и БРА пациентам с высоким риском может снизить растущее бремя диабета второго типа», — подчеркнул ведущий автор работы, профессор Оксфордского университета Казем Рахими (Kazem Rahimi).

В то же время для остальных типов препаратов против гипертонии такого эффекта выявлено не было. Антагонисты кальция не оказывали сколько-нибудь значимого эффекта, а применение бета-адреноблокаторов и тиазидных диуретиков даже повышало риск развития диабета.