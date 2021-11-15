Получивший помощь от Моргенштерна ребенок записал видео с благодарностью

Мальчик со СМА из Тимашевска поблагодарил за сбор денег на его лечение

Трехлетний Илья Худоба из Тимашевска, страдающий спинальной мышечной атрофией (СМА) второго типа, записал видео с благодарностью. Оно было опубликовано в его Instagram-аккаунте.

«Дорогие мои феи и волшебники, спасибо за чудо», — обратился мальчик к тем, кто помог собрать деньги на его лечение.

Как сообщает «Юга.ру», несколько дней назад ребенок получил укол препарата «Золгенсма». Для этого его семье было необходимо собрать 168 миллионов рублей.

«Не спешите искать необитаемый остров, если захотите остаться одни. Просто начните всем рассказывать о своих проблемах. Нас пугают этими страшилками с детства. Мы боимся, что оказавшись в беде, никто не протянет руку помощи, что горе раздавит нас и никто не поможет его оттолкнуть. Это не так», — написали родители Ильи Худобы в Instagram.

В июне стало известно, что рэпер Моргенштерн перевел более 10 миллионов рублей на лечение Ильи Худобы. Его поддержали и другие звезды, среди которых оказался блогер Даня Милохин и артистка Валя Карнавал.