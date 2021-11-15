В МИД Мали ответили на вопрос о создании российской военной базы

Глава МИД Мали Абдулай Диоп, посетивший Москву с визитом, ответил на вопрос о создании российской военной базы в республике. Он заявил в интервью РИА Новости, что эта тема не обсуждалась.

«Эта тема не стоит на повестке дня в Мали... Первоочередной задачей малийских властей является обеспечение того, чтобы Мали могла взять на себя ответственность за свою безопасность, защиту людей и имущества, защиту целостности национальной территории, единства и суверенитета Мали», — сказал Диоп.

Он добавил, что обеспечение защиты является ответственностью малийских властей, а также сил обороны и безопасности, которые должны быть в состоянии исполнять эту роль. По словам Диопа, его российский коллега Сергей Лавров разделяет такое видение суверенитета, чтобы страна «была в состоянии обеспечить свою безопасность».

Также малийский министр подчеркнул, что в Мали уже несколько десятилетий находятся российские технические ассистенты, которые помогают в подготовке кадров, использовании техники, самолетов и вооружения, которые Бамако получает из России.

Ранее Лавров заявил, что Москва не имеет отношения к деятельности частных военных компаний (ЧВК) в Мали и других африканских странах. В сентябре российский министр сообщал, что власти Мали обратились к российской ЧВК для содействия в борьбе с террористами. Он отметил, что решение было принято в связи с существенным сокращением присутствия военного контингента Франции в стране. К какой именно ЧВК обратились власти республики, Лавров не уточнил.

