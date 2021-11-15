На ремонт дорог в Нижнекамском районе выделили 1,5 миллиарда рублей

На ремонт дорожной сети в Нижнекамском районе выделили 1,5 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней. Об этом сообщает «Татар Информ» со ссылкой на советника главы Нижнекамского района Тагира Камалетдинова.

Известно, что дороги улучшили на средства, предусмотренные девятью программами: одной федеральной, пятью республиканскими и тремя муниципальными. Отмечается, что рабочие отремонтировали наиболее изношенные участки дорог и внутриквартальных проездов, а также тротуары.

«Несмотря на непростую санитарно-эпидемиологическую ситуацию, ни одна из дорожных программ 2021 года не была сокращена», — подчеркнул политик.

Согласно материалу, всего в текущем году отремонтировали более 21 километра дорог Нижнекамского района, а также ряд площадок, тротуаров и заездов. Кроме того, был произведен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия площадью 46,6 тысячи квадратных метров.

В октябре появилась информация о том, что в Екатеринбурге за год отремонтировали 40 километров дорог. Общая площадь дорог составила 543 тысячи квадратных метров. Отмечается, что специалисты в том числе привели в порядок 145 тысяч квадратных метров тротуаров.